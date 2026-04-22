Santiago del Estero impulsa un relevamiento clave para visibilizar la realidad de mujeres trans

La iniciativa, encabezada por el INDES junto a organizaciones LGBTIQ+, busca actualizar datos sobre condiciones de vida en toda la provincia y aportar información para el diseño de políticas públicas inclusivas.

Hoy 19:37

El Grupo de Género, Política y Derechos del INDES impulsa un relevamiento destinado a conocer las condiciones de vida de las mujeres trans en Santiago del Estero, a través de una encuesta que aborda aspectos socioambientales, educativos, laborales y de salud.

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La iniciativa se desarrolla en articulación con organizaciones como ATTTA, DiVaS y el Archivo de la Memoria LGBTIQ+ de la provincia, con el objetivo de generar información actualizada que permita visibilizar la realidad del colectivo y contribuir al diseño de políticas públicas.

La licenciada en Educación para la Salud e integrante del equipo, Irma Chazarreta, explicó que este trabajo retoma una experiencia previa realizada en 2014. “Contamos con un material inédito de aquel momento y la idea ahora es poder hacer un estudio comparativo para identificar avances, retrocesos y continuidades en las condiciones de vida de las mujeres trans”, señaló en diálogo con Radio Universidad.

El relevamiento comenzó días atrás y continuará este sábado 25 de abril a las 15, en la casa de la familia Ordóñez, ubicada en calle Aconcagua 425 de la ciudad de La Banda. Además, se prevé su realización en otras localidades como Loreto, Frías y Añatuya, con el propósito de alcanzar también a poblaciones del interior provincial.

Según detalló Chazarreta, la encuesta incorpora en esta edición nuevos ejes vinculados al consumo problemático de sustancias y a situaciones de discriminación y violencia. “El contexto actual nos muestra que han vuelto a aparecer con mayor fuerza estas problemáticas, por lo que resulta fundamental relevarlas desde la voz de las propias protagonistas”, indicó.

El estudio también busca analizar las desigualdades desde una perspectiva interseccional. “No solo miramos la identidad de género, sino también variables como el territorio, la edad y la clase social, que influyen en el acceso a derechos y oportunidades”, explicó.

En ese sentido, remarcó que existen diferencias significativas entre quienes viven en la capital y aquellas que residen en el interior, especialmente en el acceso a servicios de salud especializados. “Muchas veces deben trasladarse, asumir costos y tiempos que no siempre pueden sostener, sobre todo cuando no cuentan con trabajo formal”, agregó.

Entre los datos preliminares, la investigadora destacó cambios en las trayectorias de vida de las nuevas generaciones. “Hoy vemos que muchas jóvenes trans pueden continuar sus estudios y cuentan con mayor acompañamiento familiar, algo que no ocurría en generaciones anteriores, donde la migración era una estrategia frecuente frente a la exclusión”, sostuvo.

No obstante, advirtió que el contexto actual también presenta desafíos. “Hay un retroceso en términos de discursos de odio y en el acompañamiento de políticas públicas, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de esta población”, afirmó.

Desde la organización remarcaron que la participación en la encuesta es voluntaria y anónima, y que no es necesario inscribirse previamente: quienes deseen pueden acercarse directamente en el horario y lugar indicados. También se encuentran habilitados teléfonos de contacto para coordinar entrevistas en otros espacios.

El objetivo final del relevamiento es generar insumos que permitan diseñar e implementar políticas públicas más inclusivas, así como también producir materiales académicos, educativos y de divulgación. “Necesitamos datos concretos para poder intervenir de manera adecuada y mejorar las condiciones de vida de las mujeres trans”, concluyó Chazarreta.

Para más información o para participar, las interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 3855131486 o 3854139673.