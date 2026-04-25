Influencer Ashlee Jenae hallada sin vida tras anunciar su compromiso

La influencer Ashlee Jenae murió en Tanzania tras anunciar su compromiso, y su familia solicita una investigación detallada sobre las causas de su deceso.

25/04/2026

La repentina muerte de la influencer Ashlee Jenae ha generado una ola de conmoción en redes sociales y en la industria del espectáculo, tras su fallecimiento en circunstancias aún no aclaradas. La joven falleció el 5 de abril, solo unas horas después de celebrar su cumpleaños número 31 y anunciar su compromiso matrimonial con Joe McCann, quien le propuso matrimonio durante la celebración.

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“Capítulo 31 y estoy exactamente donde debo estar”, compartió Ashlee en una publicación de Instagram, donde mostró imágenes de su compromiso, recibiendo numerosas felicitaciones de sus seguidores. Sin embargo, esta felicidad se tornó en tragedia días después, cuando fue hallada sin vida en su habitación de hotel en Tanzania.

La familia de Ashlee confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales, expresando su dolor y la necesidad de respuestas. “En un instante estaba celebrando el amor y la vida al más puro estilo Ashlee, y al siguiente, ya no estaba”, lamentaron los familiares de la influencer.

Según informes preliminares, Ashlee y su prometido habrían tenido una fuerte discusión en el hotel donde se hospedaban. Este conflicto llevó al personal del establecimiento a intervenir, separándolos en habitaciones diferentes durante la noche.

Fue a la mañana siguiente cuando Ashlee fue encontrada sin signos vitales en su habitación, lo que generó especulaciones sobre las circunstancias de su deceso. Aunque se ha sugerido la posibilidad de un suicidio, la familia de Ashlee ha rechazado esta hipótesis, exigiendo a las autoridades una investigación minuciosa para esclarecer lo sucedido.

“Ella jamás habría tomado una decisión así”, afirmaron allegados a la joven, subrayando la necesidad de determinar con precisión las causas de su muerte. Hasta el momento, las autoridades en Tanzania no han emitido un informe oficial respecto a las circunstancias de su fallecimiento.