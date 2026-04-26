Clima en Añatuya: neblina matutina y temperaturas variables para hoy Domingo 26 de abril de 2026

Hoy, los añatuyenses se encuentran con una mañana de neblina que promete cambios en los próximos días. Las temperaturas variarán notablemente, ofreciendo un panorama diverso para la semana.

26/04/2026

En esta mañana del Domingo 26 de abril de 2026, los habitantes de Añatuya se encuentran bajo una densa neblina que cubre la ciudad. Con una temperatura actual de 16.5 °C, la sensación térmica se mantiene en el mismo nivel, lo que hace que el día arranque fresco y húmedo.

La humedad se encuentra en un alto 96%, lo que contribuye a la persistente neblina en la zona. El viento sopla a 6.5 km/h desde el SSW, pero no resulta suficiente para disipar la bruma que envuelve a Añatuya.

Para el día de hoy, se anticipa una máxima de 26.4 °C y una mínima de 15.4 °C. La neblina dará paso a un clima más templado a medida que avanza el día, permitiendo que los añatuyenses disfruten de temperaturas más agradables.

Sin embargo, el pronóstico para mañana, lunes 27 de abril, indica un cambio drástico con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 9.4 °C y los 13.9 °C, lo que marcará un descenso considerable en relación a hoy.

El martes 28 de abril, el clima mejorará notablemente, con un día soleado que traerá consigo temperaturas que irán de los 10.1 °C a los 19.9 °C. Estos cambios climáticos prometen una semana variada para los añatuyenses, que deberán prepararse para las fluctuaciones de temperatura.