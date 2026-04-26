El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 26 de abril de 2026: jornada gris, nublado con leve ascenso de temperatura

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un domingo mayormente nublado en la provincia, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 23°C, y ráfagas intensas hacia la noche.

Hoy 00:42

Este domingo se presentará con condiciones de tiempo mayormente gris y cielo cubierto durante gran parte de la jornada, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura mínima estimada será de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, configurando un día templado, aunque con escasa presencia del sol.

Si bien el panorama general será nublado, se espera un leve ascenso de temperatura hacia el fin de semana, lo que aportará condiciones más agradables en comparación con jornadas anteriores.

Hacia la noche, el organismo nacional anticipa la presencia de ráfagas de viento que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

En líneas generales, se tratará de un domingo estable, aunque con predominio de nubosidad y momentos de viento fuerte en horas nocturnas.