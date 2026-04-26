Paliza de Sportivo Fernández ante Unión de Beltrán que no levanta cabeza

El elenco de Carlos Giménez se impuso por 6 a 2 en el marco de la fecha 3 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

26/04/2026

Sportivo Fernández protagonizó una verdadera paliza futbolística al imponerse por 6 a 2 ante Unión de Beltrán, en el cierre de la tercera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un partido que tuvo de todo pero que mostró una clara superioridad del local.

Los primeros minutos fueron parejos y trabados, pero a los 19’, Gusti Carabajal abrió el marcador tras aprovechar una pelota en el área. Apenas cuatro minutos después, Juan Moyano Coria amplió de cabeza y comenzó a inclinar la balanza. Sobre el cierre del primer tiempo apareció la gran figura: Héctor Carrizo, quien marcó a los 40’ y 45’, para irse al descanso con un contundente 4-0.

En el complemento, Unión de Beltrán tuvo una reacción que ilusionó. En apenas cinco minutos, Kevin Rodríguez (6’ ST) y Exequiel Acosta (11’ ST) descontaron y pusieron el 4-2, generando incertidumbre. Sin embargo, Sportivo recuperó rápidamente el control y volvió a golpear.

A los 22’, otra vez Carrizo apareció para completar su hat-trick y frenar el envión visitante. Poco después, a los 25’, Julio Herrera selló el 6-2 definitivo, desatando el festejo del público local en una tarde inolvidable.

Con este resultado, Sportivo Fernández cierra la fecha con autoridad y en la próxima jornada visitará a Defensores de Forres, mientras que Unión de Beltrán intentará recuperarse cuando enfrente a Atlético Forres.

En el partido de Reserva, también fue victoria de Sportivo Fernández, que se impuso por 2 a 0.

Resultados:

Central Córdoba 2-0 Comercio

Estudiantes 0-1 Yanda FC

Agua y Energía 1-0 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán

Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres

Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

Güemes vs. Unión Santiago

Cancha de Club Atlético Güemes

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

A puertas cerradas

Cancha de Club Atlético Güemes Reserva: 14.00 | Primera: 16.00 A puertas cerradas Sarmiento (LB) vs. Banfield

Cancha de Sarmiento

Reserva: 14.30 | Primera: 16.30

Público local

Nota y foto: Más Deportes