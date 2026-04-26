Un nene de 7 años fue atacado por siete perros mientras jugaba en el patio de su casa

El hecho ocurrió en una vivienda de Misiones. El menor sufrió graves heridas en la cara, el hombro y la espalda y permanece internado.

26/04/2026

Un dramático episodio ocurrió este fin de semana en Posadas, Misiones, donde un nene de 7 años fue atacado por un grupo de perros mientras jugaba en el patio de su casa.

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El chico terminó con heridas en la cara, el hombro y la espalda. Los vecinos lograron rescatarlo y lo llevaron al hospital pediátrico, donde quedó internado en observación.

Todo sucedió el sábado por la tarde, en una casa ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y avenida Tambor de Tacuarí.

Según informaron fuentes policiales, el chico estaba solo en la casa cuando, de repente, al menos siete perros lo mordieron en distintas partes del cuerpo.

Los gritos del nene alertaron a los vecinos. Rápidamente lograron ingresar a la vivienda, asistieron al chico y lo trasladaron de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Madariaga”. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Pediátrico.

Efectivos de la Unidad Regional I trabajaron en el lugar para tratar de establecer cómo se produjo el hecho. Por estas horas, la investigación apunta a determinar por qué el chico estaba solo y cómo fue que los perros lograron atacarlo.