“Quieren convencer a la gente de que no jugamos bien”, las bombas de Coudet tras el triunfo de River

El entrenador millonario dejó en claro su postura en conferencia de prensa y ponderó la actuación de su equipo luego del 3-1 ante Aldosivi.

26/04/2026

Después del golpe sufrido en el Superclásico frente a Boca Juniors, River logró recuperarse con una victoria por 3-1 ante Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura, y tras el encuentro, Eduardo Coudet salió a respaldar con firmeza el trabajo de su equipo.

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El entrenador valoró la actuación del Millonario, defendió el funcionamiento colectivo y también respondió a quienes cuestionan el nivel futbolístico del equipo.

“Me voy con buenas sensaciones”

En conferencia de prensa, Coudet comenzó haciendo un análisis positivo del partido y consideró que River pudo haber liquidado antes el resultado.

“Me voy con sensaciones buenas, podríamos haberlo asegurado. Tuvimos muchas situaciones. Nos empataron en su único tiro. Tuvimos paciencia para mover la pelota y generar, llegamos de buena manera, sobre todo en el segundo gol”, expresó.

Además, destacó el apoyo constante de los hinchas y el contexto que rodea al equipo.

“El contexto es bueno, agradecerle a la gente que nos empuja como loco. Tenemos mucha gente joven, importante destacarlo. En líneas generales, hicimos un buen partido”, remarcó.

La defensa ante las críticas

Uno de los puntos más fuertes de la conferencia fue su respuesta a quienes cuestionan el juego del equipo.

“Parece que River nunca juega bien, quieren convencer a la gente de que no jugamos bien: pateamos 23 tiros al arco, con un 70 y pico por ciento de posesión, ante un equipo que se defiende con nueve jugadores, en un campo que no lo tenemos bien...”, disparó.

Y agregó: “Hay un montón de factores, pero la intención está y respondimos bien”.

Incluso, fue más allá al pedir una mirada más amplia sobre el proceso desde su llegada.

“¿Pensás que no hay una mejora desde que llegamos? Perdimos el partido pasado con todo lo que se ha hablado, pero hemos ganado muchísimo. El grupo va a seguir creciendo y mejorando”.

“Sé a lo que tenemos que jugar”

Coudet también reconoció que todavía hay aspectos por corregir, aunque insistió en que el equipo va en la dirección correcta.

“Sé a lo que tenemos que jugar, pero mientras tanto vamos como podemos y ganando. Estamos por buen camino. Faltan cosas, sí, pero la personalidad que tuvo el equipo para ir a buscarlo jugando al fútbol es importante”, sostuvo.

Sobre el análisis mediático, volvió a mostrarse molesto.

“Entré y estaba la tele prendida: ‘River no gustó’. Mierda. Somos realistas de lo que podemos generar en el contexto en el que estamos. No gustamos nunca, los demás gustan con poquito”, lanzó con ironía.

El objetivo está claro

Pese a las críticas y a las dificultades, el DT fue contundente al hablar del objetivo principal.

“Es un proceso, lo estamos haciendo, vamos a llegar. Podemos dar más y mejorar, y lo vamos a hacer”, afirmó.

Y cerró con una frase directa que no dejó lugar a dudas:

“River está para pelear el torneo, no evado la responsabilidad. La responsabilidad está, tenemos que pelear el torneo. Es muy simple”.

Con el triunfo ante Aldosivi, River volvió a sumar confianza y Coudet dejó claro que, más allá del ruido externo, el equipo sigue enfocado en dar pelea hasta el final.