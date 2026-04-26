VIDEO | Batalla campal en juveniles: Unión Santiago y Tucumán Central terminaron a las piñas y hubo jugadores heridos

Un grave episodio de violencia se vivió durante el partido entre Unión Santiago y Tucumán Central por la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil 2026, cuando el encuentro de la categoría Sub-15 terminó en una verdadera batalla campal dentro del campo de juego.

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El duelo se disputaba en el estadio Roberto “Tito” Molinari y tenía al conjunto santiagueño arriba en el marcador por 2 a 0, cuando a los 22 minutos del segundo tiempo se desataron serios incidentes entre jugadores de ambos equipos.

Piñas, corridas y partido suspendido

La situación escaló rápidamente y derivó en una pelea generalizada que obligó a la suspensión inmediata del encuentro.

Jugadores de ambos planteles protagonizaron golpes, empujones y corridas dentro del campo, en una escena caótica que generó gran preocupación entre los presentes.

La violencia fue tal que varios futbolistas terminaron con cortes y heridas visibles, lo que obligó al ingreso de una ambulancia al terreno de juego para asistir a los afectados.

Preocupación por la continuidad de la jornada

Tras los incidentes, el partido quedó oficialmente suspendido y ahora se espera una resolución por parte de la organización del torneo.

Además, debido a la gravedad de lo sucedido, también corre riesgo la disputa del encuentro correspondiente a la categoría Sub-17, que debía jugarse posteriormente.

El episodio generó fuerte repercusión por tratarse de un certamen juvenil, donde el foco debería estar puesto en la formación deportiva y los valores del juego limpio.

Ahora, se aguarda por el informe arbitral y las posibles sanciones que podrían recaer sobre ambos clubes tras una jornada marcada por la violencia.

Video: gentileza RPG Producciones - CL Producciones