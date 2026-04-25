Locura por Colapinto en Buenos Aires: hizo vibrar al público con su primera salida en el Lotus de Fórmula 1

El piloto argentino deslumbró a miles de fanáticos en el Road Show porteño con aceleraciones, donuts y una exhibición histórica tras 14 años sin un F1 en el país.

26/04/2026

Franco Colapinto volvió a revolucionar a los fanáticos del automovilismo este domingo durante el Road Show en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizó su primera salida a bordo del histórico Lotus E20 y desató la locura de miles de personas.

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El piloto argentino, que atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, recorrió varias cuadras sobre Avenida del Libertador y también por Avenida Sarmiento, en una exhibición que marcó el regreso de un monoplaza de la máxima categoría al país después de 14 años.

Un show a pura velocidad

Durante casi 20 minutos, Colapinto ofreció un verdadero espectáculo para el público que colmó las calles porteñas.

El pilarense no solo aceleró el poderoso Lotus que brilló en 2012 con el finlandés Kimi Räikkönen, sino que además realizó varios “donuts”, una de las maniobras más esperadas por los fanáticos.

Cada aceleración fue acompañada por la ovación de la gente, que disfrutó de una jornada histórica en pleno corazón de Buenos Aires.

Un momento especial para el automovilismo argentino

La presencia de Colapinto en Argentina tiene un significado muy especial, no solo por el impacto deportivo, sino también por lo simbólico.

La exhibición representa el regreso de un auto de Fórmula 1 a suelo argentino después de más de una década, algo que genera ilusión entre los fanáticos y también alimenta el sueño de volver a tener un Gran Premio de Argentina en el calendario oficial.

Además, para el joven piloto, la jornada tiene un valor sentimental enorme: es la oportunidad de mostrarse ante su gente, con familiares, amigos y miles de seguidores acompañándolo de cerca.

Colapinto, cada vez más cerca de la gente

El actual piloto de Alpine F1 Team ya había expresado en la previa toda su emoción por este evento y volvió a demostrar por qué genera tanta identificación con el público argentino.

Con carisma, velocidad y una conexión especial con la gente, Franco sigue construyendo una historia que ilusiona a todo el país.

Y este domingo, en pleno Palermo, escribió otro capítulo inolvidable.