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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 21º
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Locales

El municipio realizó talleres para prevenir casos de bullying en la Escuela “Cecilia Grierson”

Durante los encuentros, los alumnos participaron activamente de charlas y dinámicas grupales que promovieron la reflexión sobre la importancia del respeto, la empatía y la convivencia saludable dentro y fuera del ámbito escolar.

Hoy 16:08
Escuela

El día lunes, la Municipalidad de La Banda realizó talleres simultáneos sobre “Bullying”, destinados a estudiantes de 7° grado de la Escuela N° 1244 “Dra. Cecilia Grierson”, del barrio El Rincón.

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La actividad estuvo a cargo de las agentes sanitarias Adriana Rodríguez y María Acosta, junto a la educadora para la salud Joana Serrano, quienes abordaron diferentes aspectos relacionados con la prevención, identificación y concientización sobre el acoso escolar.

Durante los encuentros, los alumnos participaron activamente de charlas y dinámicas grupales que promovieron la reflexión sobre la importancia del respeto, la empatía y la convivencia saludable dentro y fuera del ámbito escolar.

Esta actividad forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y tuvo como objetivo brindar herramientas a los estudiantes para reconocer situaciones de bullying, fomentar el diálogo y fortalecer los valores que contribuyen a la construcción de entornos escolares más seguros e inclusivos.

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