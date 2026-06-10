Lali Espósito brilla en su histórico concierto en el Estadio Monumental

Lali Espósito realizó un concierto histórico en el Estadio Monumental ante una multitud, con un emotivo homenaje al Indio Solari y la participación de destacados artistas internacionales.

Hoy 16:12

La primera presentación de Lali Espósito como artista principal en el Estadio de River Plate ha quedado grabada en la historia tras un impresionante sold out. Este evento, realizado el pasado sábado, estableció un nuevo estándar al incorporar un despliegue de producción descomunal, invitados internacionales de primer nivel y un conmovedor homenaje al Indio Solari, convirtiendo la noche en un recuerdo inolvidable. Con este hito, Lali se ha consagrado como la segunda mujer argentina en encabezar un concierto en el mítico Monumental.

“Este disco me enseñó a hacer algo poderoso con la mierda. Me enseñó a creer en la potencia del amor de quienes, a pesar del ruido de este presente en el que vivimos, no entregan el alma. Por el contrario, se enfrentan al demonio. Es nuestro ‘Acá estamos’. Y, sobre todo, nuestro ‘Acá vamos a seguir estando’”, expresó Lali, definiendo el espíritu conceptual de "No vayas a atender cuando el demonio llama", un lema que cobró vida de manera literal en el escenario.

El tema de apertura, “Lokura”, marcó el inicio de la noche, estableciendo el pulso del show desde el primer segundo. Lali, con un estilismo impactante que incluía un traje negro, sombrero y un imponente tapado, irrumpió en escena rodeada de un colosal despliegue de llamas, fuegos artificiales, efectos láser y una monumental pared de luces.

La potencia escénica fue mantenida por la impecable ejecución de su banda y la perfecta sincronicidad de sus bailarines. Cuando sonaron los acordes de “Sexy”, “2 Son 3” y “Tu novia II”, el bloque inicial quedó completamente consolidado, sellando un arranque de alto impacto que dejó en claro que la noche sería verdaderamente memorable.

El momento culminante de la noche llegó con la aparición sorpresa de la estrella australiana Kylie Minogue, quien fue recibida con gran entusiasmo por el público. Juntas interpretaron “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, mostrando una química excepcional que combinó talento y complicidad. El momento más divertido se produjo cuando Minogue hizo un guiño al viralizado video de Lali, lanzando un cómplice “I love she”, provocando risas y aplausos en todo el estadio.

La celebración de estilos continuó con la entrada de Duki, otro de los invitados destacados de la velada. El referente del trap se unió para interpretar “Plástico”, una colaboración que simboliza el exitoso diálogo actual entre el pop y la música urbana argentina.

En un cierre emotivo, Lali miró hacia las raíces del rock nacional ante un estadio Monumental repleto. Fusionó su tema “No me importa” con “Ji Ji Ji”, himno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes del mítico exlíder de la banda, la cantante dedicó unas sentidas palabras: “Gracias, Indio Solari, por tanto”, desatando una ovación ensordecedora que se prolongó por varios minutos.