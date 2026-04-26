De la mano de Enzo Fernández, Chelsea eliminó al Leeds y es finalista de la FA Cup

El volante argentino campeón mundial marcó el gol de la victoria del conjunto londinense para meterse en la definición del título ante Manchester City.

26/04/2026

Enzo Fernández volvió a aparecer en el momento justo y fue clave para cortar la crisis de Chelsea. Con un gol del campeón del mundo, los Blues vencieron 1-0 a Leeds United en Wembley y se clasificaron a la gran final de la FA Cup, donde enfrentarán a Manchester City F.C. el próximo 16 de mayo.

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Del otro lado del cuadro, los dirigidos por Pep Guardiola llegaron a la definición tras eliminar a Southampton por 2-1.

Enzo puso fin a la agonía

El conjunto londinense atravesaba un momento muy delicado: acumulaba cinco partidos sin ganar ni convertir goles, una racha que terminó provocando la salida de Liam Rosenior, quien no logró sostener el nivel que había dejado Enzo Maresca, el DT que supo conquistar el Mundial de Clubes con el club.

De manera interina, el equipo fue dirigido por Calum McFarlane, mientras la dirigencia sigue buscando entrenador.

En ese contexto de urgencia, apareció Enzo Fernández para devolver algo de calma.

El mediocampista argentino convirtió el único tanto del partido y fue el gran responsable de que el Chelsea vuelva a una final en uno de los torneos más importantes del fútbol inglés.

Garnacho también fue titular

Ante un rival que todavía pelea por no descender, Chelsea ganó sin sobrarle nada y también sufrió más de la cuenta.

El arquero Robert Sánchez fue fundamental con varias atajadas decisivas que evitaron el empate del Leeds.

Entre los titulares también estuvo Alejandro Garnacho, que arrancó desde el inicio pero fue reemplazado a los 71 minutos por Cole Palmer.

El gran objetivo: salvar la temporada

Aunque la clasificación a la próxima UEFA Champions League parece muy lejana, el Chelsea todavía tiene una puerta abierta para salvar el año.

Actualmente marcha octavo en la Premier League, con apenas cuatro fechas por disputar, y necesita cerrar fuerte ante rivales como Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland.

El objetivo inmediato pasa por terminar al menos entre los seis primeros, pero la gran esperanza está en la FA Cup: si logra coronarse campeón, obtendrá el boleto a la UEFA Europa League, el único certamen importante que aún puede conquistar.

El futuro de Enzo

Cabe recordar que Enzo Fernández se perdió dos de las cinco derrotas consecutivas de su equipo por una sanción impuesta por el anterior entrenador, luego de que el ex Club Atlético River Plate confesara que tanto él como su familia sueñan con vivir en Madrid.

Esa declaración alimentó aún más los rumores que lo vinculan con un posible futuro en el Real Madrid C.F..

Mientras tanto, el argentino sigue respondiendo dentro de la cancha: con goles, liderazgo y salvando a un Chelsea que necesitaba urgentemente una noche como esta.