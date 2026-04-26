La emoción de Colapinto en Argentina, el guiño a Boca y el sueño de conocer a Messi: “Soñaba con algo así”

Franco Colapinto vive horas muy especiales en Buenos Aires. A poco de subirse a un monoplaza para la histórica exhibición en las calles porteñas, el piloto de Alpine F1 Team expresó toda su emoción por el Road Show, habló de su deseo de que regrese la Fórmula 1 a la Argentina y también dejó una perlita: quiere conocer a Lionel Messi en Miami.

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“Impresionante. Contento de estar acá, hay mucha gente. Lo disfruto mucho. Se me pone la piel de pollo”, aseguró en una entrevista con Disney+, reflejando el impacto que le genera el enorme acompañamiento del público.

“Soñaba con algo así”

Colapinto reconoció que volver al país siempre tiene un valor especial, pero que esta exhibición superó incluso sus expectativas.

“Volver a la Argentina siempre es un placer y algo que disfruto un montón. Hacer un evento tan especial con mucha gente es algo que no me imaginaba, pero sí soñaba. No pensé que iba a llegar tan pronto”, expresó.

Además, remarcó que esta experiencia le aporta motivación extra para lo que viene en la máxima categoría.

“Da muchas energías”, afirmó.

Y agregó sobre los autos que manejará durante la jornada: “Vamos a probar al Lotus. También al de Fangio, me genera mucha ilusión”.

El sueño de conocer a Messi

La próxima cita de Colapinto será en el Gran Premio de Miami, justamente la ciudad donde vive Messi, figura de la Selección Argentina y de Inter Miami CF.

Por eso, el piloto no ocultó sus ganas de encontrarse con el capitán argentino.

“Tengo muchas ganas de conocerlo. Quiero que sea algo natural, no de marketing. Me encantaría conocerlo pero que sea algo natural. Si sucede, sucede”, explicó.

Y hasta se permitió bromear: “Llevo el helado”.

Su fanatismo por Boca

En medio del encuentro con los fanáticos, Colapinto también se cruzó con un hincha de Boca Juniors y volvió a dejar en claro su fanatismo por el Xeneize. “Siempre, papá. Ahora, más que nunca”, lanzó entre risas.

El gran anhelo: que vuelva la F1

Otro de los temas que tocó fue su deseo de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina, algo que no sucede desde hace 28 años.

“Es un sueño. Creo que esto es una forma muy buena de demostrar lo que pueda ser a futuro”, sostuvo.

También recordó lo que significó crecer sin un piloto argentino en la máxima categoría.

“Para mí es un orgullo. Cuando era muy chiquito, no tenía ningún argentino. Apoyaba a Checo Pérez”, contó.

Y cerró con una frase cargada de emoción: “Es un sueño ser el piloto que le dé eso a los argentinos. Es algo que me genera mucha emoción, me pone muy feliz por lo que conseguimos juntos”.

Con una ciudad revolucionada por su presencia y miles de fanáticos esperando verlo en acción, Franco Colapinto sigue escribiendo una historia que ilusiona a todo el país.