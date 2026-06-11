Bitcoins, propiedades y herencias: qué declaró Manuel Adorni ante la OA y ARCA

El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada 2025 y rectificaciones patrimoniales e impositivas ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy 08:04

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó la presentación de su declaración jurada 2025 ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, incorporó rectificaciones patrimoniales e impositivas que modifican los datos informados sobre sus finanzas familiares desde 2020.

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La presentación se realizó en el marco de los expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el funcionario enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La causa se encuentra bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Uno de los puntos centrales de la nueva documentación es la incorporación de activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores. Entre ellos, se destacan ahorros en criptomonedas por un total de 513.000 dólares, derivados de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

En una entrevista televisiva, Adorni explicó que la inversión inicial fue de 200.000 dólares y que esa operatoria le generó una ganancia cercana a los 300.000 dólares. Según sostuvo, la trazabilidad de los fondos está respaldada por las claves de acceso de los monederos digitales. Sin embargo, ese dinero no había sido declarado previamente. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, expresó el funcionario.

Desde el entorno del jefe de Gabinete admitieron que hubo fallas de criterio en los documentos correspondientes a 2023, debido a que el propio Adorni se habría encargado de completarlos. En cambio, para la presentación de 2024 intervino un profesional contable.

De las nuevas presentaciones surge la estrategia pública y judicial del funcionario: sostener que los bienes incorporados fueron adquiridos con dinero que ya tenía antes de asumir funciones en el gobierno de Javier Milei.

Las rectificaciones también impactan en la situación tributaria de su esposa, Bettina Angeletti, donde se dejó constancia de sus 15 años de desempeño jerárquico en el ámbito privado y de su condición vigente de monotributista.

Otro de los puntos corregidos corresponde a una propiedad ubicada en el barrio cerrado Indio Cuá, comprada en noviembre de 2025 por 120.000 dólares. La vivienda figuraba únicamente a nombre de Angeletti y ahora fue inscripta en condominio por mitades.

Sobre las refacciones realizadas en ese inmueble, que la Justicia calculaba en 245.000 dólares, Adorni sostuvo que el desembolso real fue de alrededor de 170.000 dólares.

También se incluyeron precisiones sobre un departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, adquirido en la misma fecha. Según el informe oficial, la operación se concretó mediante un convenio privado con un amigo del funcionario, Pablo Feijoó.

En ese caso, Adorni abonó una seña de 30.000 dólares y cubrió el saldo restante, de 100.000 dólares, mediante líneas de crédito e hipotecas. Además, negó la existencia de pagos informales complementarios. Las mejoras realizadas en esa vivienda sumaron otros 65.000 dólares a la rendición de cuentas.

Finalmente, la actualización patrimonial incluyó las ganancias provenientes de la sucesión de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2022. Por ese concepto, el funcionario percibió unos 57.000 dólares tras destrabarse la venta de un inmueble hipotecado en La Plata y otros 22.000 dólares por la liquidación de una parcela de tierra en el partido bonaerense de Daireaux.

Tras los reajustes presentados ante ARCA, el titular de la Jefatura de Gabinete tiene previsto saldar los cargos impositivos pendientes que correspondan por las modificaciones aplicadas sobre los últimos cinco períodos fiscales.