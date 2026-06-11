Detuvieron en Las Termas a un hombre con pedido de captura nacional en una causa por presunta trata de personas

El procedimiento se realizó durante un control preventivo en la vía pública. Al verificar sus antecedentes, la Policía descubrió que era requerido por la Justicia Federal en el marco de una investigación iniciada en 2020.

Hoy 08:05

Un hombre de 49 años que registraba un pedido de captura nacional vigente fue detenido en la ciudad de Las Termas de Río Hondo durante un procedimiento preventivo realizado por efectivos policiales.

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El operativo tuvo lugar en la intersección de Maipú y 25 de Mayo, donde personal de la Unidad Táctica Motorizada identificó a Alejandro Luciano Albarracín, domiciliado en el barrio Sector El Alto de esa ciudad.

Durante la verificación de sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de detención vigente dispuesto por la Justicia Federal en el marco de la causa N.º 120/2020, caratulada “Ceres Rubén Eduardo y otros s/ Infracción Artículo 145 Bis del Código Penal, Ley 26.842”, vinculada a una investigación por presunta trata de personas.

Ante esta situación, los efectivos informaron de inmediato a las autoridades judiciales competentes y procedieron al traslado del acusado hacia una dependencia policial.

La investigación es tramitada por el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero y tiene como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Por disposición del fiscal federal Rafael Zanni, Albarracín quedó alojado en calidad de detenido mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.