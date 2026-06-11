Para Granados, "Adorni dio una explicación para tomarnos por boludos"

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En su columna para Radio Panorama de este jueves, el analista Osvaldo Granados consideró que los datos que presentó en su declaración jurada el jefe de Gabinete resultan inverosímiles.
En su columna de este jueves en Radio Panorama, el analista Granados lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al referirse a su declaración jurada y las explicaciones brindadas públicamente.
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“Adorni dio una explicación para tomarnos por boludos. Dijo que ahorraba plata en negro pero le pedía plata a dos jubiladas. Ahorraban en negro y ahora que es funcionario la blanquea”, expresó, al tiempo que consideró que los datos presentados resultan inverosímiles.
Además, afirmó que Adorni es “un muerto político” y se preguntó por qué continúa recibiendo respaldo. “La explicación de ayer es tan infantil que no se puede creer ni aunque tengas ganas”, agregó.
Por otra parte, Granados se refirió a declaraciones del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien respondió a quienes reclaman una devaluación. “Les preguntó si querían salvar algún negocio”, señaló, y remarcó que si bien llegan inversiones, solo se concretó el 12%, en parte porque las empresas recurren a financiamiento bancario para avanzar.
Finalmente, el analista destacó el hecho de que Argentina fuese recategorizada por las calificadoras de riesgo lo que implica que el país es considerado menos vulnerable y menos riesgoso, aunque advirtió que aún quedan desafíos. En ese marco, indicó que el Gobierno negocia con bancos para refinanciar compromisos y afrontar vencimientos de deuda del próximo año, en un contexto marcado por el calendario electoral.