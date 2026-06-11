Juicio por la muerte de Maradona: declaran un testigo clave y uno de los acusados

Víctor Stinfale fue citado como testigo para declarar este jueves, mientras que Mariano Perroni, jefe de enfermeros y uno de los acusados, comparecerá por primera vez ante el tribunal.

Hoy 09:22

El empresario y abogado Víctor Stinfale y el jefe de enfermeros acusado, Mariano Perroni, declararán este jueves en el juicio por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

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Según informaron fuentes judiciales, Stinfale fue citado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren para testificar desde las 10 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

El abogado ya había prestado testimonio en el primer debate, que luego fue anulado por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach. En aquella declaración sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque era el “médico de confianza” de Maradona.

Durante la noche del 3 de noviembre de 2020, el exentrenador de Racing, Deportivo Mandiyú y la Selección argentina ingresó al quirófano de la Clínica Olivos por el hematoma subdural que le habían detectado en el sanatorio Ipensa, en La Plata.

De acuerdo con el testimonio previo de Stinfale, cuando ingresó a la habitación del paciente, Luque le dijo que “le iba a cagar la carrera”, a lo que el empresario y abogado le respondió: “No, te voy a tirar por la ventana”. Luego, aseguró que le propuso a Maradona ser atendido por otros profesionales, pero Diego rechazó esa posibilidad y respondió: “No, a mí me opera Luque”.

Stinfale insistió en que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza de Maradona y sostuvo que parecía más un “fan” del astro argentino. Además, remarcó: “Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía”.

Por otro lado, Mariano Perroni, uno de los ocho acusados por la muerte de Maradona, comparecerá por primera vez en el debate y responderá preguntas de las partes.

Perroni se desempeñaba como coordinador de los enfermeros de la empresa de cuidados domiciliarios Medidom y formaba parte del grupo de WhatsApp “Tigre”, un chat integrado por profesionales, administrativos de la cobertura médica privada y enfermeros vinculados al seguimiento del exfutbolista.

De ese grupo también participaban el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; los administrativos Enrique Barrio y Germán Dornelli; y los enfermeros Tamara Mansilla, Cinthya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.

El juicio busca determinar las responsabilidades en torno a la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020, en el marco de la atención médica y domiciliaria que recibió durante sus últimos días.