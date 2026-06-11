El día de la revelación se suma a la cartelera de Cine Sunstar

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Mundial 2026
La nueva película de Steven Spielberg es la gran novedad de esta semana para los cinéfilos santiagueños.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con lo mejor del séptimo arte. En este caso, la gran novedad llega de la mano de la nueva película de Steven Spielberg. Se trata de El día de la revelación, protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth.
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Se trata sin lugar a dudas de uno de los largometrajes más esperados del año, por la estatura del realizador, uno de los narradores audiovisuales más destacados de la historia.
El día de la revelación. En un futuro no muy lejano, la humanidad está a punto de describir la verdad sobre la existencia de extraterrestres, un secreto que ha permanecido oculto durante varias décadas. Mientras millones de personas se preparan para recibir la revelación, algunas viejas creencias se ven cuestionadas, y la forma en la que entendemos el universo empieza a cambiar. Entre conspiraciones, avances de la tecnología y encuentros inesperados, la revelación promete cambiar vidas, relaciones y la propia percepción de nuestro lugar en el universo para siempre.