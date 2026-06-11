El día de la revelación se suma a la cartelera de Cine Sunstar

La nueva película de Steven Spielberg es la gran novedad de esta semana para los cinéfilos santiagueños.

Hoy 09:38

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con lo mejor del séptimo arte. En este caso, la gran novedad llega de la mano de la nueva película de Steven Spielberg. Se trata de El día de la revelación, protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth.

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Se trata sin lugar a dudas de uno de los largometrajes más esperados del año, por la estatura del realizador, uno de los narradores audiovisuales más destacados de la historia.