Nicole Kidman y Elle Fanning vuelven a coincidir en el nuevo trabajo de Matt Shakman

El proyecto, titulado “Discretion”, será un thriller centrado en el poder, los secretos y la ética dentro de un estudio jurídico. La producción comenzará a fines de este año.

Hoy 07:35

El director Matt Shakman, recientemente vinculado a “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, encabezará un nuevo proyecto televisivo. Se trata de “Discretion”, un thriller legal producido por Paramount+ y A24, en el que también se desempeñará como productor ejecutivo.

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Según se informó, Shakman dirigirá los primeros cuatro episodios de la serie, que contará con Nicole Kidman y Elle Fanning en los roles protagónicos.

La historia seguirá a Lenny, personaje interpretado por Fanning, una estudiante de derecho que inicia una pasantía de verano en un prestigioso bufete de Dallas. Durante su trabajo, descubre una red de acuerdos de confidencialidad que encubren una verdad oscura. La situación se vuelve personal cuando advierte que ella misma firmó uno de esos documentos.

Este hallazgo la enfrentará con Sharon, la socia más poderosa del estudio, interpretada por Kidman. La trama explorará la evolución del vínculo entre ambas, en una dinámica de mentora y protegida atravesada por tensiones éticas y profesionales. La historia gira en torno a la pregunta: quién tiene derecho a guardar secretos y a qué costo.

El proyecto marca un nuevo trabajo conjunto entre Shakman y Fanning, tras su colaboración en “The Great”, y también un reencuentro entre Fanning y Kidman, quienes compartieron pantalla en “Margo tiene problemas de dinero”.

Paramount+ adquirió los derechos de “Discretion” en octubre de 2025, tras una competencia entre plataformas. La serie está basada en un relato corto de Chandler Baker, quien también participa como guionista y productora ejecutiva.

El inicio de rodaje está previsto para finales de este año. En paralelo, Shakman tiene en agenda dirigir una nueva película de la franquicia “El planeta de los simios” para 20th Century Studios.