Las Termas: delincuentes le destrozaron la cerradura y escaparon con $800 mil y una pulsera de oro

El hecho fue descubierto por un joven al regresar a su casa en el barrio San Martín de Las Termas de Río Hondo. Los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar y revolver todas sus pertenencias.

Hoy 08:19

Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego de que un joven encontrara su vivienda violentada y advirtiera el faltante de dinero en efectivo, herramientas de trabajo y objetos de valor.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Absalón Rojas y Pueyrredón, en el barrio San Martín, propiedad de Nelson David Brandán, de 25 años.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 50, el damnificado se retiró de su domicilio alrededor de las 16 horas del miércoles por motivos laborales. Sin embargo, al regresar cerca de las 19.30, descubrió que la cerradura de la puerta principal había sido forzada.

Al ingresar al inmueble observó que todas sus pertenencias se encontraban revueltas y, tras una rápida inspección, constató el faltante de una amoladora negra con detalles rojos, un taladro percutor amarillo, dos palas, una pulsera de oro y la suma de $800.000 en efectivo.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, dispuso la intervención del Departamento Robo y Hurto, además de la realización de un acta de constatación y un croquis ilustrativo del lugar del hecho. Asimismo, ordenó que las actuaciones sean remitidas posteriormente al Ministerio Público Fiscal.

La investigación continúa para identificar a los autores del robo y lograr el recupero de los bienes sustraídos.