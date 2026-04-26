Central Córdoba vs. Boca: así será la venta de entradas para el público neutral

El Ferroviario recibirá al Xeneize el próximo sábado 2 de mayo en el "Madre de Ciuades" por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

26/04/2026

Central Córdoba recibirá el próximo sábado 2 de mayo a Boca Juniors por la novena fecha pendiente del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un partido que había sido postergado en su momento por el paro de los clubes del fútbol argentino en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino.

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El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades y comenzaría a las 19.00, aunque todavía resta la confirmación oficial del horario.

Habrá público neutral

El partido contará con la presencia de público “neutral”, es decir, hinchas de Boca que podrán asistir al estadio pese a jugar en condición de visitante.

Según pudo averiguar Somos Deporte, se pondrán a disposición 7.000 entradas destinadas exclusivamente para los simpatizantes del Xeneize.

Los mismos estarán ubicados en la Platea Este del estadio.

Precio y modalidad de venta

El valor estimado de los tickets será de aproximadamente $60.000, y la venta se realizará de manera online, a través de la página oficial del club.

Se espera una alta demanda, teniendo en cuenta la expectativa que genera la visita del equipo de Claudio Úbeda a Santiago del Estero.

Aunque Central Córdoba ya quedó sin chances de clasificar a los playoffs del Apertura, el duelo frente a Boca aparece como uno de los más atractivos del cierre del semestre.

Por su parte, el Xeneize llega peleando por terminar lo más arriba posible en su zona y buscando asegurar ventajas de localía de cara a la fase final.

Con presencia de público neutral y un gran marco, el "Madre de Ciudades" se prepara para recibir uno de los partidos más convocantes del campeonato.