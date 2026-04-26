El sol volvió y cambió el ánimo de los santiagueños

La jornada se presenta cálida, con baja intensidad de viento y un clima perfecto para actividades recreativas.

26/04/2026

Luego de varios días marcados por la inestabilidad, las lluvias y el cielo cubierto, el buen tiempo terminó por instalarse este domingo en la Madre de Ciudades, donde el sol volvió a ser protagonista y regaló una jornada más que agradable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el correr de las horas, la temperatura fue en ascenso hasta alcanzar los 24,6°C, generando un ambiente cálido y muy disfrutable.

La humedad se ubicó en el 69%, mientras que la presión atmosférica marcó 990.6 hPa. Por su parte, el viento sopla leve desde el sector noroeste a 4 km/h, aportando una sensación térmica sumamente confortable.

El cambio en las condiciones se hizo sentir no solo en el cielo, sino también en el ánimo de los santiagueños, que aprovecharon el domingo para salir, recorrer espacios verdes y compartir al aire libre, dejando atrás una seguidilla de jornadas grises.

De acuerdo a las previsiones, este escenario de estabilidad podría mantenerse en los próximos días, con mañanas frescas y tardes templadas, características típicas del otoño en la provincia.

Así, el regreso del sol no solo mejora el clima, sino que también renueva las ganas de salir, disfrutar y compartir en familia.