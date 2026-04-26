Ricardo Arjona agota 14 shows en Buenos Aires durante su gira internacional

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha logrado un hito en Argentina al agotar 14 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires durante su gira internacional 'Lo que el SECO no dijo'.

26/04/2026

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se encuentra en un momento destacado de su carrera con la gira internacional titulada 'Lo que el SECO no dijo', que lo lleva a recorrer Latinoamérica tras un exitoso paso por Estados Unidos.

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Según fuentes de la Agencia Noticias Argentina, Arjona ha agotado todas las entradas de sus 14 shows en el emblemático Movistar Arena, convirtiéndose en el primer artista solista internacional en lograr este notable récord en dicho recinto.

Con un estilo característico y un toque de humor, Arjona compartió en sus redes sociales un momento de relajación, donde se le puede ver cocinando un asado en su patio, lo que refleja su conexión con la cultura argentina mientras se prepara para los próximos conciertos.

En una publicación de Instagram, el artista expresó: 'Algunos se preparan para el Mundial en el norte. Yo entreno para estar listo en el sur. Cosas que pasan', una frase que ha resonado con sus seguidores y ha acumulado 196.000 me gusta.

La gira de Ricardo Arjona no solo ha sido un éxito en términos de ventas, sino que también ha fortalecido su vínculo con el público sudamericano, consolidando su estatus como uno de los artistas más queridos de la región.

El impacto de su música y su presencia en el escenario son aspectos que continúan atrayendo a multitudes, lo que augura un futuro brillante para el cantautor en su recorrido por América del Sur.