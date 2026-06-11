Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 14º
X
Locales

Convocan a audiciones de artistas para participar de la Velada Popular por el aniversario de la ciudad

Las audiciones serán en el Óvalo del Parque Sur los días domingo 14 y lunes 15 de junio.

Hoy 22:12

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección y la Subsecretaría de Cultura y Turismo, invita a participar de la audición destinada a seleccionar a los artistas que formarán parte de la Velada Popular que se llevará a cabo en el marco de la vigilia por el aniversario de la ciudad, el próximo 24 de julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria está dirigida a bailarines, bailarinas, actores y actrices mayores de 18 años interesados en integrar esta destacada propuesta artística, que forma parte de las celebraciones por el 473º aniversario de nuestra ciudad.

Las audiciones tendrán lugar los días domingo 14 y lunes 15 de junio, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, en el Óvalo del Parque Sur.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. México arrancó con todo y festejó ante Sudáfrica en el comienzo del Mundial
  2. 2. Quimsa tuvo una mala noche, cayó ante Gimnasia y se complica en la final
  3. 3. Exconcejal, investigado por vínculo con cargamento narco destinado a Santiago
  4. 4. El Mundial 2026 se vive por Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama
  5. 5. Caso Mariana Ibáñez: revelan que Nahuel Ferreyra habría estado acompañado por tres jóvenes al momento del choque fatal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT