Convocan a audiciones de artistas para participar de la Velada Popular por el aniversario de la ciudad

Las audiciones serán en el Óvalo del Parque Sur los días domingo 14 y lunes 15 de junio.

Hoy 22:12

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección y la Subsecretaría de Cultura y Turismo, invita a participar de la audición destinada a seleccionar a los artistas que formarán parte de la Velada Popular que se llevará a cabo en el marco de la vigilia por el aniversario de la ciudad, el próximo 24 de julio.

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La convocatoria está dirigida a bailarines, bailarinas, actores y actrices mayores de 18 años interesados en integrar esta destacada propuesta artística, que forma parte de las celebraciones por el 473º aniversario de nuestra ciudad.

Las audiciones tendrán lugar los días domingo 14 y lunes 15 de junio, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, en el Óvalo del Parque Sur.