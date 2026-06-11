Atraparon a un hombre tras ser sorprendido intentando sustraer elementos de una vivienda

La propietaria de la vivienda advirtió que un desconocido había ingresado sin autorización al frente de su inmueble y se había apoderado de una manguera.

Hoy 22:05

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 19 aprehendió a un hombre de 27 años, que fue sorprendido cuando intentaba sustraer elementos desde una vivienda.

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El procedimiento se concretó mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos y fueron alertados sobre un hecho delictivo ocurrido en un domicilio ubicado sobre calle Departamento Figueroa. Según se informó, la propietaria de la vivienda advirtió que un desconocido había ingresado sin autorización al frente de su inmueble y se había apoderado de una manguera.

La rápida intervención de la pareja de la damnificada permitió interceptar al sospechoso cuando intentaba retirarse del lugar con el elemento sustraído, hasta el arribo del personal policial.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una manguera de aproximadamente 15 metros de longitud, además de un cuchillo de importantes dimensiones que el sujeto llevaba entre sus prendas. Asimismo, en una riñonera que portaba se encontraron diversos objetos cuya procedencia no pudo justificar.

Los uniformados también constataron que el individuo se movilizaba en una bicicleta, en cuya parte delantera transportaba mercadería y otros elementos que quedaron sujetos a verificación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar su posible vinculación con otros hechos contra la propiedad.