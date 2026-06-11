Detienen a tres hombres y secuestran 17 vacunos en una causa por presunto abigeato

Un operativo policial realizado en Monte Quemado culminó con la aprehensión de tres hombres y el secuestro preventivo de 17 animales bovinos.

Hoy 22:00

La intervención se inició luego de que vecinos del paraje La Firmeza alertaran a las autoridades sobre la circulación de camionetas con tráileres cargados con hacienda en una zona donde recientemente se habían registrado denuncias vinculadas a la sustracción de ganado.

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A partir de esta información, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 22 de Monte Quemado desplegaron un operativo de control sobre la Ruta Provincial N° 4. Durante el procedimiento, lograron interceptar dos vehículos que transportaban animales bovinos.

En primer término, los uniformados detuvieron una camioneta Ford F-100 que remolcaba un tráiler con seis vacunos. Al momento de verificar la documentación presentada por los ocupantes, detectaron inconsistencias relacionadas con la hacienda trasladada.

Minutos más tarde, fue interceptada una camioneta Toyota Hilux que transportaba once bovinos en otro tráiler. Según informaron fuentes policiales, también se advirtieron irregularidades en la documentación exhibida para acreditar la procedencia de algunos de los animales.

Ante estas circunstancias, los efectivos trasladaron a los ocupantes y a los vehículos hacia la dependencia policial para continuar con las averiguaciones correspondientes.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión de los tres involucrados, además del secuestro preventivo de ambos rodados y de los tráileres utilizados para el transporte de la hacienda.

Asimismo, ordenó la intervención de personal de Criminalística y el secuestro preventivo de los 17 animales, que quedaron bajo resguardo en la División Cuerpo de Montada hasta tanto se determine de manera fehaciente su origen.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la titularidad de la hacienda secuestrada y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los involucrados.