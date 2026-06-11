Güemes recibirá a Gimnasia de Jujuy en el Madre de Ciudades con público neutral

El encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional se disputará el próximo 21 de junio. En los próximos días se darán a conocer los detalles de la venta de entradas y los valores para los hinchas de ambos equipos.

Hoy 22:12

Güemes ya tiene definido el escenario para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada. El conjunto gaucho será local ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy el próximo domingo 21 de junio, en el encuentro pendiente correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará en el Estadio Madre de Ciudades.

Una de las particularidades del choque será la presencia de público neutral, por lo que tanto los simpatizantes del elenco santiagueño como los del conjunto jujeño podrán asistir al estadio para acompañar a sus equipos en un duelo.

Desde la organización trabajan en los detalles vinculados al operativo de seguridad y a la logística del evento. En ese sentido, en los próximos días se oficializará el sistema de venta de entradas, los sectores habilitados y los precios de los boletos para cada parcialidad.