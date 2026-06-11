La policía aprehendió a un hombre y recuperó los bienes sustraídos a una vecina

Personal policial interceptó al sospechoso pocas horas después del hecho y recuperó la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.

Hoy 21:58

El procedimiento se originó tras la denuncia radicada por una mujer de 58 años en la Comisaría Comunitaria N° 35. La damnificada manifestó que mientras realizaba compras en una verdulería ubicada en la intersección de Dorrego y Remedios de Escalada, dejó estacionada su motocicleta Keller 110 cc con una bolsa ecológica colgada del manubrio, en cuyo interior guardaba un teléfono celular Samsung y diversas prendas de vestir.

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Según relató, un desconocido aprovechó un momento de descuido para apoderarse de la bolsa y darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

A partir de los datos aportados por la víctima y del análisis de registros fílmicos obtenidos en la zona, personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8 y de la Brigada Interna inició tareas de búsqueda para localizar al autor del hecho.

Como resultado de los recorridos preventivos, los efectivos divisaron en la intersección de calles Namuncurá y Andrés Chazarreta del barrio Villa Aurora, a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las observadas en las imágenes de seguridad.

Al ser identificado, los uniformados constataron que llevaba consigo la misma bolsa denunciada por la damnificada. En su interior se encontraban un teléfono celular Samsung, prendas de vestir y otros elementos que fueron reconocidos posteriormente como propiedad de la víctima.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el sospechoso, de 32 años de edad, fue trasladado a sede policial y alojado en calidad de aprehendido por el supuesto delito de hurto, mientras que los bienes recuperados quedaron a disposición de la Justicia para su posterior restitución.