Scioli, tras la exhibición de Colapinto: "Están dadas las condiciones para que la F1 vuelva a la Argentina"

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes se refirió al regreso de la máxima categoría al país.

26/04/2026

La histórica exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no solo despertó la emoción de los fanáticos del automovilismo, sino también el entusiasmo del Gobierno nacional por el posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para destacar el evento y dejó en claro que ve cada vez más cerca la posibilidad de recuperar una fecha en el calendario mundial.

“El gran objetivo es que vuelva la Fórmula 1”

“Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina”, escribió Scioli, vinculando directamente el fenómeno que genera el piloto argentino con una estrategia de proyección internacional para el país.

El funcionario sostuvo que hoy existen condiciones mucho más favorables para avanzar en ese objetivo.

Según explicó, Argentina ofrece actualmente los pilares necesarios para atraer una inversión de semejante magnitud.

“Estabilidad y seguridad, conectividad aérea y un marco de políticas que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, busca fomentar las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras”, afirmó.

Desde el Gobierno consideran que el regreso de la máxima categoría del automovilismo sería una gran oportunidad no solo deportiva, sino también económica.

La reunión clave con la Fórmula 1

Scioli recordó que este proyecto comenzó a tomar forma hace dos años, durante una reunión realizada en el marco del Gran Premio de São Paulo 2024, donde participó junto a Stefano Domenicali, CEO de la F1, y el propio Colapinto.

Desde entonces, asegura que hubo avances concretos.

“Celebro que estemos cada vez más cerca de que esto se concrete en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.

Un regreso esperado desde 1998

La Fórmula 1 no disputa oficialmente un Gran Premio en Argentina desde 1998, una ausencia de casi tres décadas que el Gobierno busca revertir.

Para Scioli, recuperar esa fecha significaría mucho más que una competencia internacional.

El funcionario considera que el evento tendría un “enorme impacto turístico, deportivo y económico”, además de reposicionar a Buenos Aires como una de las grandes capitales del deporte mundial.

La apuesta oficial apunta a un modelo con fuerte participación privada y financiamiento externo, en línea con la política de inversiones impulsada por la actual gestión.

Mientras tanto, la figura de Franco Colapinto aparece como el gran motor de una ilusión que vuelve a tomar fuerza: ver otra vez a la Fórmula 1 rugiendo en suelo argentino.