VIDEO: conductor atropelló a una pareja en La Banda y se dio a la fuga

Ocurrió en calles Gerónimo Rebotaro y Omil. Buscan identificar al responsable, que circulaba en un Fiat Argo gris sin patente, y solicitan colaboración de testigos.

26/04/2026

Un grave episodio de tránsito quedó registrado en video en la ciudad de La Banda, donde una pareja que se movilizaba en motocicleta fue embestida desde atrás por un automóvil cuyo conductor escapó sin asistir a las víctimas.

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El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Gerónimo Rebotaro y Omil, cuando un joven de apellido Pavón (23) circulaba junto a su novia —también de 23— a bordo de una Gilera 110. En ese momento, un Fiat Argo de color gris, sin patente visible, los impactó violentamente y se dio a la fuga.

Según informaron familiares de las víctimas, el caso tomó estado público luego de que se comunicaran al número de WhatsApp de este medio (3855795000), desde donde compartieron los detalles del hecho y el material audiovisual.

Producto del choque, la motocicleta quedó con importantes daños materiales en medio de la calzada. La joven fue quien sufrió las peores consecuencias, quedando tendida en el asfalto con golpes en la cintura, piernas y brazos.

Ambos llevaban casco, lo que resultó clave para evitar lesiones de mayor gravedad. De hecho, el casco de la joven terminó doblado y con visibles marcas del impacto.

Familiares de las víctimas piden difusión del caso y solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre el vehículo o su conductor se comunique al 385 4337850, con el objetivo de dar con el responsable.