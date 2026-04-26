Termas: hermanos fueron derivados al Hospital Regional tras ser apuñalados

Ambos fueron examinados por el médico de guardia, del CIS Termas, quien dispuso su derivación urgente. Intervino Comisaría 50.

26/04/2026

Dos hermanos resultaron gravemente heridos con arma blanca en la ciudad de Las Termas de Río Hondo y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Regional de la Capital, luego de un violento episodio ocurrido en horas del mediodía.

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De acuerdo con el parte policial, personal de la Comisaría 50 que se movilizaba en la Unidad 1049 fue alertado alrededor de las 12.25 sobre la presencia de un hombre herido en la intersección de calles Maipú y Roca. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un joven presentaba una lesión compatible con arma blanca, por lo que solicitaron de inmediato una ambulancia.

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El herido fue identificado como Leonardo Matías Suárez, de 26 años, domiciliado en el barrio Villa Balnearia, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad. Según su testimonio, el hecho se habría producido cerca de las 11.30, mientras se encontraba junto a su hermano, Exequiel Emiliano Suárez (27), en un domicilio de calle San Lorenzo y Rondeau, donde compartían un juego de cartas.

En ese contexto, y por causas que aún se investigan, un sujeto —del que no brindó mayores datos— los habría atacado con un cuchillo, provocándole a su hermano una herida punzante en la zona abdominal. Exequiel Suárez, por sus propios medios, se dirigió al hospital local antes de la llegada de la policía.

Minutos más tarde, la ambulancia trasladó a Leonardo Suárez al nosocomio, mientras que los efectivos se dirigieron al lugar donde se habría originado el incidente. Allí, se entrevistaron con el propietario de la vivienda, un hombre de 53 años, quien manifestó que alrededor de las 9 de la mañana tres sujetos, en avanzado estado de ebriedad, se encontraban jugando a las cartas en la vereda, aparentemente realizando apuestas.

El testigo indicó que cerca de las 11.20 escuchó una pelea y, al salir, observó que dos de los presentes —identificados como “Chema” y su hermano— estaban lesionados con arma blanca, por lo que les pidió que se retiraran del lugar para evitar inconvenientes.

Desde el hospital local se informó que ambos hermanos fueron examinados por el médico de guardia, quien dispuso su derivación urgente al Hospital Regional debido a la gravedad de las lesiones.

En la causa interviene la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, quien ordenó la realización de un relevamiento vecinal y la intervención de Policía Científica para llevar a cabo las pericias correspondientes en el lugar del hecho.