En el debut de Mazzón, Mitre rescató un punto ante Chaco For Ever y salió de la zona de descenso

El Aurinegro, que estrenó DT, empató 1-1 en Resistencia para escalar una posición en la tabla.

26/04/2026

Mitre empató este domingo 1 a 1 en su visita a Chaco For Ever por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido que marcó el estreno de Cristian Mazzón como nuevo entrenador del equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto santiagueño sumó un punto importante en Resistencia y logró salir de la zona de descenso, comenzando con buenas sensaciones una nueva etapa tras la salida de Carlos Mayor.

Arranque complicado

La historia no comenzó de la mejor manera para el Aurinegro, ya que apenas a los cinco minutos del primer tiempo el local logró ponerse en ventaja.El gol fue convertido por Imanol Enríquez.

Reacción y golazo para el empate

Mitre no bajó los brazos y fue en busca de la igualdad durante gran parte del encuentro.

El premio llegó a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Vázquez sacó un derechazo rasante de gran factura para decretar el 1 a 1 definitivo.

El gol le permitió al conjunto santiagueño acomodarse mejor en el partido y sostener un empate muy valioso en condición de visitante.

La igualdad no solo significó sumar fuera de casa, sino también salir de la zona roja de la tabla, un aspecto fundamental pensando en lo que viene.

Ahora, Mitre buscará ratificar esta levantada cuando reciba a Acassuso en la próxima fecha, con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse en la era Mazzón.