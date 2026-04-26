Por graves accidentes, se suspendió el Rally Santiagueño en Ojo de Agua

Julián Vilchez con su navegante Mauro Janovich por un lado y Maximiliano Troglia con Diego Storniolo fueron los involucrados. Según informaron ambas tripulaciones se encuentran bien y no pasó a mayores.

26/04/2026

La segunda fecha del Rally Santiagueño en Ojo de Agua terminó de manera abrupta luego de que se registraran graves accidentes durante el desarrollo de la competencia. Los protagonistas de los incidentes fueron Julián Vílchez junto a Mauro Janovich, y también Maximiliano Troglia con Diego Storniolo, quienes sufrieron fuertes despistes que encendieron la alarma en toda la organización.

Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender la jornada priorizando el bienestar de los pilotos y del público presente. Además de los siniestros, los vehículos accidentados quedaron obstruyendo sectores del circuito y se produjo una gran acumulación de espectadores en zonas sensibles, lo que elevó el riesgo y terminó inclinando la decisión final de detener la actividad.

En lo estrictamente deportivo, Juan Coronel Becaria y Luis Catalfamo, se quedaron con la victoria en la categoría RC5 y también con la clasificación general de la competencia. Por su parte, Rodrigo García junto a Oscar Zanello se impusieron en la categoría N4 o Maxi Rally, en una jornada que había tenido buen ritmo hasta antes de la suspensión.

De los 50 autos que largaron, solo 34 lograron completar la prueba, reflejando la exigencia y las complicaciones que presentó el trazado en Ojo de Agua. A pesar de la magnitud de los accidentes, desde la organización confirmaron que ambas tripulaciones se encuentran en buen estado de salud, y que los daños fueron únicamente materiales.