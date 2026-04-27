Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026
X
Espectaculos

Kathryn Newton volverá como Cassie Lang en "Avengers: Doomsday"

La actriz retoma su papel en la nueva entrega de Marvel, que continúa sumando figuras a su elenco tras la presentación de su primer tráiler en CinemaCon.

Hoy 08:57

La actriz Kathryn Newton fue confirmada como parte del elenco de “Avengers: Doomsday”, donde volverá a interpretar a Cassie Lang, personaje que ya encarnó en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

La novedad se conoció luego de la presentación del primer tráiler de la película durante el evento CinemaCon, material que por el momento no fue publicado oficialmente en internet. Posteriormente, la propia actriz anunció su incorporación a través de un video difundido en sus redes sociales.

Esta será la segunda participación de Newton en el Universo Cinematográfico de Marvel, tras su debut en la tercera entrega de Ant-Man. El personaje de Cassie Lang había sido interpretado anteriormente por Abby Ryder Fortson en Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2017), y por Emma Fuhrmann en Avengers: Endgame (2019).

La incorporación de Newton se suma a otras confirmaciones dentro del elenco. Entre ellas, se destaca el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, anunciado previamente a través de materiales promocionales de la película.

La nueva entrega de Avengers continúa ampliando su reparto de cara a uno de los proyectos más importantes de Marvel en su próxima fase cinematográfica.

TEMAS Kathryn Newton

ULTIMO MOMENTO

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT