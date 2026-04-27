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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 27 de abril de 2026: se espera una máxima de 17°C y cielo mayormente nublado

La jornada del 27 de abril se presentará fresca y con cielo mayormente nublado en la provincia. El pronóstico anticipa además una mejora leve de la temperatura para el martes.

Hoy 01:36

En el marco del feriado por el Día de la Autonomía Provincial, este lunes 27 de abril los santiagueños tendrán una jornada con temperaturas bajas y abundante nubosidad en Santiago del Estero.

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De acuerdo al pronóstico, se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 11, con cielo mayormente nublado durante todo el día, por lo que el sol tendrá escasa presencia a lo largo de la jornada.

Las condiciones meteorológicas acompañarán un inicio de semana fresco, ideal para quienes participen de los actos oficiales o aprovechen el feriado para realizar actividades al aire libre con abrigo liviano.

Cómo seguirá el tiempo

Para este martes 28 de abril, el pronóstico extendido anticipa un leve ascenso de temperatura, con una máxima de 22 grados y una mínima de 8.

Al igual que el lunes, el cielo se mantendría nublado durante toda la jornada, aunque con un ambiente algo más templado durante la tarde.

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