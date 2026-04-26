Fuerte accidente en avenida Aguirre: intentó esquivar un perro y termino estrellándose contra un árbol

El hecho ocurrió a las 9 de la mañana de este domingo. Intervino personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº8.

Hoy 01:56

Un hombre perdió el control de su auto durante la mañana de este domingo, tras intentar esquivar un animal en la intersección de avenida Aguirre y calle Castelli, en el barrio Primera Junta, colisionando contra un árbol que estaba en la zona.

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Según las fuentes policiales, el hecho se produjo cuando el hombre de 39 años de edad, con domicilio en la provincia de Catamarca, se encontraba circulando por la avenida Aguirre en sentido de sur a norte, y que al intentar esquivar un perro que se cruzó por la calle, terminó perdiendo el control de su vehículo e impactó contra el arbol. El conductor después del impacto, se encontraba consciente y en buen estado de salud al momento de la intervención.

En este hecho se hizo presente el personal de Criminalística, quiénes están realizando las investigaciones correspondientes de lo acontecido en avenida Aguirre. Mientras que la fiscal de turno también dispuso las tareas pertinentes del hecho, cómo el examen médico al conductor, test de alcoholemia, confección de acta de infracción y verificación del vehículo involucrado.