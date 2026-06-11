El riesgo país cae a su nivel más bajo en ocho años tras una mejora en la calificación de la deuda Argentina

El indicador elaborado por JP Morgan perforó los 500 puntos y se ubicó en 461 unidades. La baja se produjo luego de que la calificadora S&P elevara la nota de la deuda soberana argentina.

Hoy 09:57

El riesgo país arrancó este jueves en baja. El indicador que elabora JP Morgan retrocedía 42 unidades y operaba en 461 puntos, su nivel más bajo en ocho años. La última vez que había alcanzado un registro similar fue el 8 de junio de 2018, cuando cerró en 476 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La caída del indicador, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, se da luego que la calificadora de riesgo S&P mejorara la nota de la Argentina como emisor de deuda soberana en moneda extranjera. Así, la calificación pasó de “CCC+/C” a “B-/B”.

En la previa a la apertura del mercado, los bonos en dólares que operan en el exterior anotaban mejoras de hasta 4% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraban números positivos. Los papeles bancarios lideraban las subas de hasta 3,4%.

La evolución del riesgo país en lo que va de la gestión de Milei

Cuando asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, el riesgo país se movía por encima de los 1900 puntos. Desde aquel momento fue bajando y durante la primera parte de 2025 osciló entre 600 y 800 unidades.

En septiembre del año pasado, tuvo un pico superior a los 1400 puntos, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el triunfo oficialista en octubre desencadenó una nueva etapa de descenso. En 2025, el riesgo país cerró en 571 unidades.

En lo que va de 2026, el indicador que elabora JP Morgan mantuvo su tendencia a la baja. El 28 de enero había alcanzado un mínimo de 481 puntos básicos, pero este 11 de junio perforó ese piso y se ubicó en 461, el menor registro de la gestión de Javier Milei.

Entre los factores que contribuyeron a la caída del riesgo país, fue la mejora de la nota de deuda de la Argentina. Este 10 de junio, la calificadora de riesgo S&P elevó la calificación de “CCC+/C” a “B-/B”.

“El Gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación”, explicó el informe de la evaluadora de riesgo.

La caída del indicador que elabora JP Morgan también está acompañada por la acumulación de reservas del Banco Central. Desde principios de enero, la entidad acumuló más de 100 días consecutivos de compras en el mercado de cambios y adquiró más de US$10.200 millones en lo que va del 2026.