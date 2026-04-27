¿Se anticipó el invierno? El frío sorprendió a los santiagueños con un fuerte descenso térmico

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 10 grados y vientos del sur, en medio de un brusco cambio de temperatura que se hizo sentir en la Madre de Ciudades.

Hoy 09:50

El frío volvió a hacerse sentir en Santiago del Estero y este lunes sorprendió a los santiagueños con una mañana marcada por un fuerte descenso térmico, con una mínima de 11 grados, en una jornada donde el abrigo volvió a ser protagonista.

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Durante la mañana predominan los vientos del sur, lo que refuerza la sensación de frío en distintos sectores de la ciudad, mientras que el cielo se mantendrá mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Para la tarde se espera una leve mejoría en las condiciones del tiempo, aunque la máxima prevista será de apenas 17ºC, por lo que el ambiente fresco continuará durante toda la jornada.

El martes será aún más frío, con una mínima de 8°C, una de las más bajas de las últimas semanas, mientras que la máxima alcanzará los 21 grados. Hacia la tarde, el panorama mejoraría lentamente con cielo parcialmente nublado y la posible aparición del sol.

Sin embargo, el frío no se mantendrá toda la semana. Según el pronóstico extendido, desde el miércoles comenzará una recuperación paulatina de la temperatura, con máximas que podrían ubicarse entre los 24°C y 25°C hacia el fin de semana, acompañadas por jornadas más estables y mayor presencia de sol.

Este cambio de tiempo también se replica a nivel nacional. El avance de una masa de aire frío marca el final del ambiente templado y da paso a condiciones más cercanas al invierno, especialmente en la región central del país.