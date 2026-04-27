El canciller iraní culpó a EE.UU. por el fracaso de las negociaciones de paz en Pakistán

Abás Araqchi aseguró que la delegación estadounidense presentó “exigencias excesivas”. Además, volvió a hablar de la posibilidad de la apertura del estrecho de Ormuz: “Es un asunto global importante”.

Hoy 09:45

El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó este lunes en su llegada a Rusia que Estados Unidos es responsable del fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán.

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Sostuvo que las negociaciones no prosperaron por “exigencias excesivas” de Washington y advirtió que la libre circulación por el estrecho de Ormuz es un asunto clave a nivel global.

A casi tres semanas del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

"El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos", dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

El canciller también sostuvo que "el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante".