Santa Fe intimida a madre de alumno por costos de operativo policial

Una madre en Santa Fe enfrenta una intimación por más de 6 millones de pesos tras una amenaza escolar realizada por su hijo de 13 años en la escuela Don Bosco el 16 de abril, según el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Hoy 04:34

Esta tarde, oficiales de la Comisaría 9° de la ciudad de Santa Fe realizaron una visita a la vivienda familiar en el barrio Los Hornos, cumpliendo una orden judicial relacionada con un incidente en la escuela Don Bosco.

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Los oficiales notificaron a los padres de un menor de 13 años sobre un pago de 6.024.944 pesos que deben abonar, correspondiente a los costos operativos y administrativos generados por la intervención estatal tras una amenaza escrita hecha por su hijo el 16 de abril.

El 16 de abril de 2026, la fiscal de la Minoridad, Ana Laura Gioria, emitió una orden para notificar a la madre sobre la supuesta autoría de su hijo en la amenaza escrita que se descubrió en la escuela.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad educativa, y se ha señalado el efecto contagio que estas amenazas pueden tener entre adolescentes, lo que ha llevado a un aumento en las investigaciones sobre este tipo de casos en Santa Fe.

Posteriormente, con el consentimiento de la madre, los agentes de la Comisaría 9° ingresaron al domicilio y procedieron al secuestro de una pistola de aire comprimido calibre 4,5, lo que ha intensificado la atención sobre la seguridad escolar.

Las autoridades de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe han sido informadas de la situación y han asegurado el estricto cumplimiento de la notificación emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.