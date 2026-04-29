Vélez venció a Gimnasia y Tiro y avanza en la Copa Argentina

El Fortín no tuvo inconvenientes y se impuso por 2 a 0 en Caseros por los 16avos de final.

Hoy 23:10

Vélez Sarsfield hizo lo que tenía que hacer. Sin brillos, sin lujos, pero con eficacia. Venció 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina. Un partido chivo, trabado, que se terminó resolviendo por jerarquía en los momentos clave.

Hasta ese golpe, el equipo salteño venía haciendo negocio: ordenado, firme en defensa y sin dejar espacios. Le cerró los caminos al Fortín, lo obligó a jugar incómodo y parecía llevar el partido al entretiempo en cero. Pero en el final del primer tiempo apareció la diferencia.

A los 45’, una jugada de precisión destrabó todo: centro de García, control de pecho de Lanzini y asistencia perfecta para Godoy, que definió de primera al primer palo para el 1-0. Un golazo en espacios reducidos que cambió el partido justo antes del descanso.

En el complemento, Vélez tuvo la chance de liquidarlo antes. Penal a favor, pero Romero falló con una definición anunciada al medio. Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto nunca perdió el control: manejó los tiempos, no sufrió en defensa y sostuvo la ventaja sin sobresaltos.

Sobre el final, Valdés apareció para el 2-0 y bajó definitivamente la persiana. Con un equipo alternativo y rotación pensando en lo que viene, el Fortín cumplió el objetivo y dio un paso más en el certamen.

Ahora, Vélez espera en octavos por el ganador de Boca Juniors y Sarmiento de Junín, mientras también mantiene la mira en el Torneo Apertura, donde buscará cerrar en lo más alto si se dan algunos resultados.