Tigre se hizo fuerte en Victoria y festejó ante América de Cali

En el estadio José Dellagiovanna y por la tercera fecha del Grupo A, el Matador se impuso por 2 a 0 ante el elenco colombiano por la Sudamericana.

Hoy 23:00

Lo necesitaba. Y mucho. Tigre venció 2-0 a América de Cali por la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026 y encontró un alivio clave: volvió a ganar después de 12 partidos. Además, consiguió su primer triunfo en el certamen, tras el empate ante Alianza Atlético en Perú y la caída frente a Macará.

El equipo fue ordenado y mostró una virtud determinante: la efectividad. No generó demasiado, pero cada vez que llegó, golpeó. El circuito ofensivo pasó mayormente por la izquierda, con Federico Álvarez y Santiago López como ejes. Desde allí nació el primer tanto: Ignacio Russo asistió a López, que metió el centro al área para que Martín Garay apareciera solo y definiera el 1-0. Desahogo total.

Antes del descanso, Tigre volvió a aprovechar una falla defensiva. Tras un córner, Arias ganó de cabeza, la pelota quedó viva y Ignacio Russo apareció por detrás para empujarla y marcar el 2-0, sumando su segundo gol en la Copa.

En el complemento, el Matador bajó la intensidad en ataque, pero sostuvo la ventaja con solidez defensiva y las intervenciones de Felipe Zenobio, clave para mantener el arco en cero. Así, el equipo cerró una victoria tan necesaria como valiosa.

Ahora, Tigre deberá enfocarse en el Torneo Apertura, donde buscará meterse en los playoffs cuando visite a Rosario Central. Con el calendario apretado, el Matador volvió a sonreír en el momento justo y recuperó confianza en el plano internacional.