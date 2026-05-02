Violento ataque antisemita en La Plata: un grupo de desconocidos tiró una bomba molotov

El hecho ocurrió en el Centro Literario Israelita de La Plata. No hay heridos tras el incidente.

Hoy 12:40

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, de La Plata, fue atacada en la noche del jueves. Arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio pero no llegó a ser encendido.

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La sede, ubicada en 11 entre 58 y 59, a trece cuadras de la Gobernación bonaerense, fue atacada por un grupo de personas que aún no han sido identificadas. Mientras que no hay heridos y desde la institución realizaron las denuncias y la Justicia investiga el hecho.

Desde la Comisión Directiva de la entidad difundieron un comunicado en el que detallaron lo ocurrido y expresaron su preocupación por el contexto en el que se produjo el hecho. "En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales", detallaron.

Por otro lado, remarcaron que están "reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos". También revelaron que están en contacto directo con el Departamento de Asistencia Comunitaria (DAC), dentro de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Desde la institución, vincularon el ataque al "creciente antisemitismo". "No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio. Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad", señalaron desde el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau.