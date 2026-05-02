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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 10º
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Liga Santiagueña: con seis partidos, se pone en marcha la cuarta fecha del Torneo Anual

El fútbol santiagueño tendrá una intensa jornada en las zonas Capital, Banda y Robles.

Hoy 07:00

La cuarta fecha del Torneo Anual 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este domingo con una nutrida agenda de partidos en las zonas Capital, Banda y Robles, con actividad tanto en Primera División como en Reserva.

La jornada dominical concentrará la mayor cantidad de encuentros, con acción en distintos escenarios de la provincia y varios cruces atractivos.

Duelos en la Zona A

En la Zona Capital, uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán Estudiantes y Central Córdoba, mientras que Unión Santiago recibirá a Yanda FC.

Acción en la Zona Banda

Por la Zona Banda, se destacan los cruces entre Vélez de San Ramón y Central Argentino, además del duelo entre Agua y Energía y Banfield.

Triple propuesta en la Zona Robles

La Zona Robles tendrá tres encuentros en simultáneo:

  • Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán
  • Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández
  • Atlético Forres vs. Unión de Beltrán

La fecha se completa el lunes

La jornada se cerrará el lunes con dos partidos.

Por la Zona A, Mitre enfrentará a Güemes en La Banda, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas.

En tanto, por la Zona B, Sarmiento de La Banda será local ante Instituto Deportivo Santiago.

Programación – Fecha 4

Domingo 03/05

  • Zona A: Estudiantes vs. Central Córdoba (Huaico Hondo) – 14:00 / 16:00
  • Zona B: Vélez (San Ramón) vs. Central Argentino – 14:00 / 16:00
  • Zona B: Agua y Energía vs. Banfield (La Banda) – 14:00 / 16:00
  • Zona C: Independiente (Fernández) vs. Independiente (Beltrán) – 14:00 / 16:00
  • Zona C: Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández – 14:00 / 16:00
  • Zona C: Atlético Forres vs. Unión de Beltrán – 14:00 / 16:00
  • Zona A: Unión Santiago vs. Yanda FC – 14:30 / 16:30

Lunes 04/05

  • Zona A: Mitre vs. Güemes (La Banda) – 14:00 / 16:00 (a puertas cerradas)
  • Zona B: Sarmiento (La Banda) vs. Instituto Deportivo Santiago – 14:30 / 16:30

Equipos libres

  • Zona A: Comercio Central Unidos
  • Zona B: Villa Unión (La Banda)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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