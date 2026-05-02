Liga Santiagueña: con seis partidos, se pone en marcha la cuarta fecha del Torneo Anual

La cuarta fecha del Torneo Anual 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este domingo con una nutrida agenda de partidos en las zonas Capital, Banda y Robles, con actividad tanto en Primera División como en Reserva.

La jornada dominical concentrará la mayor cantidad de encuentros, con acción en distintos escenarios de la provincia y varios cruces atractivos.

Duelos en la Zona A

En la Zona Capital, uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán Estudiantes y Central Córdoba, mientras que Unión Santiago recibirá a Yanda FC.

Acción en la Zona Banda

Por la Zona Banda, se destacan los cruces entre Vélez de San Ramón y Central Argentino, además del duelo entre Agua y Energía y Banfield.

Triple propuesta en la Zona Robles

La Zona Robles tendrá tres encuentros en simultáneo:

Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán

Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández

Atlético Forres vs. Unión de Beltrán

La fecha se completa el lunes

La jornada se cerrará el lunes con dos partidos.

Por la Zona A, Mitre enfrentará a Güemes en La Banda, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas.

En tanto, por la Zona B, Sarmiento de La Banda será local ante Instituto Deportivo Santiago.

Programación – Fecha 4

Domingo 03/05

Zona A: Estudiantes vs. Central Córdoba (Huaico Hondo) – 14:00 / 16:00

Zona B: Vélez (San Ramón) vs. Central Argentino – 14:00 / 16:00

Zona B: Agua y Energía vs. Banfield (La Banda) – 14:00 / 16:00

Zona C: Independiente (Fernández) vs. Independiente (Beltrán) – 14:00 / 16:00

Zona C: Defensores de Forres vs. Sportivo Fernández – 14:00 / 16:00

Zona C: Atlético Forres vs. Unión de Beltrán – 14:00 / 16:00

Zona A: Unión Santiago vs. Yanda FC – 14:30 / 16:30

Lunes 04/05

Zona A: Mitre vs. Güemes (La Banda) – 14:00 / 16:00 (a puertas cerradas)

Zona B: Sarmiento (La Banda) vs. Instituto Deportivo Santiago – 14:30 / 16:30

Equipos libres