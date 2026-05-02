Liga Santiagueña: con seis partidos, se pone en marcha la cuarta fecha del Torneo Anual

El fútbol santiagueño tendrá una intensa jornada en las zonas Capital, Banda y Robles.
La cuarta fecha del Torneo Anual 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este domingo con una nutrida agenda de partidos en las zonas Capital, Banda y Robles, con actividad tanto en Primera División como en Reserva. La jornada dominical concentrará la mayor cantidad de encuentros, con acción en distintos escenarios de la provincia y varios cruces atractivos. En la Zona Capital, uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán Estudiantes y Central Córdoba, mientras que Unión Santiago recibirá a Yanda FC. Por la Zona Banda, se destacan los cruces entre Vélez de San Ramón y Central Argentino, además del duelo entre Agua y Energía y Banfield. La Zona Robles tendrá tres encuentros en simultáneo: La jornada se cerrará el lunes con dos partidos. Por la Zona A, Mitre enfrentará a Güemes en La Banda, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas. En tanto, por la Zona B, Sarmiento de La Banda será local ante Instituto Deportivo Santiago. Domingo 03/05 Lunes 04/05
Duelos en la Zona A
Acción en la Zona Banda
Triple propuesta en la Zona Robles
La fecha se completa el lunes
Programación – Fecha 4
Equipos libres
La cuarta fecha del Torneo Anual 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este domingo con una nutrida agenda de partidos en las zonas Capital, Banda y Robles, con actividad tanto en Primera División como en Reserva.
La jornada dominical concentrará la mayor cantidad de encuentros, con acción en distintos escenarios de la provincia y varios cruces atractivos.
En la Zona Capital, uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán Estudiantes y Central Córdoba, mientras que Unión Santiago recibirá a Yanda FC.
Por la Zona Banda, se destacan los cruces entre Vélez de San Ramón y Central Argentino, además del duelo entre Agua y Energía y Banfield.
La Zona Robles tendrá tres encuentros en simultáneo:
La jornada se cerrará el lunes con dos partidos.
Por la Zona A, Mitre enfrentará a Güemes en La Banda, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas.
En tanto, por la Zona B, Sarmiento de La Banda será local ante Instituto Deportivo Santiago.
Domingo 03/05
Lunes 04/05