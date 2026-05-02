River cierra la fase regular ante Atlético Tucumán buscando asegurarse el segundo puesto

El Millonario recibe este domingo desde las 18.30 en el Monumental al Decano, en el cierre del Apertura.

Hoy 06:00

River Plate recibirá este domingo a Atlético Tucumán desde las 18.30 en el estadio Monumental, en el partido correspondiente a la novena fecha postergada del Torneo Apertura 2026, que marcará el cierre de la fase regular.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet ya no tiene chances de finalizar primero, pero buscará asegurar el segundo puesto, una ubicación clave de cara a los playoffs.

Un objetivo claro: asegurar la localía

River llega con 29 puntos y necesita ganar para sostener su lugar sin depender de otros resultados. Terminar segundo le permitiría jugar en el Monumental hasta unas eventuales semifinales.

En caso de empatar o perder, quedará a la expectativa de lo que suceda con Argentinos Juniors y Rosario Central, que podrían superarlo en la tabla.

El Millonario viene en alza tras el triunfo agónico en Brasil ante Bragantino, que lo dejó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Rotación pensando en la Copa

Con un calendario exigente, Coudet optará por rotar el equipo, teniendo en cuenta que el próximo jueves River visitará a Carabobo en Venezuela en un duelo clave por la clasificación.

Jugadores como Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez tienen chances de ser titulares.

Atlético Tucumán, en crisis como visitante

El presente del Decano es preocupante. Marcha 13° en la Zona B con 11 puntos y ya no tiene chances de clasificar a los playoffs.

Además, atraviesa una racha muy negativa fuera de casa: lleva más de 250 días sin sumar puntos como visitante, con 13 derrotas consecutivas en esa condición.

El equipo de Julio César Falcioni intentará cortar esa mala racha y sumar para mejorar su posición en la tabla anual y en la lucha por la permanencia.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Tobías Ramírez, Germán Pezzella, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni

Datos del partido

Hora: 18.30

18.30 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez Estadio: Monumental

River buscará cerrar de la mejor manera la fase regular y llegar fortalecido a los playoffs, mientras que Atlético Tucumán intentará dar el golpe y cortar una racha negativa que ya se volvió preocupante.