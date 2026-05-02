Aldosivi busca su primer triunfo ante un imparable Independiente Rivadavia

El Tiburón recibe este domingo desde las 13.30 a la Lepra mendocina en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular del Apertura.
Aldosivi recibirá este domingo a Independiente Rivadavia desde las 13.30 en el estadio José María Minella, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con realidades totalmente opuestas.
El equipo marplatense intentará cortar una racha alarmante y conseguir su primer triunfo en el año, mientras que la Lepra llega con el primer puesto asegurado en la Zona A y con la mirada puesta en la Copa Libertadores.
El presente del Tiburón es crítico. En las 15 fechas disputadas no logró ganar y suma apenas siete puntos, producto de siete empates y ocho derrotas.
El cambio de entrenador —con la salida de Guillermo Farré y la llegada de Israel Damonte— no logró revertir la situación, y el equipo se encamina a cerrar un semestre muy por debajo de las expectativas.
De cara al futuro, el objetivo será claro: mantener la categoría, ya que actualmente se encuentra comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.
En la vereda opuesta aparece un Independiente Rivadavia que vive un presente inmejorable.
El equipo mendocino es líder con 33 puntos y ya tiene asegurado el primer puesto de la Zona A, lo que le permitirá definir de local en los playoffs hasta instancias avanzadas.
Además, atraviesa un gran momento internacional: viene de golear 4-1 a Deportivo La Guaira y mantiene puntaje perfecto en la Copa Libertadores, tras vencer también a Bolívar y Fluminense.
Mientras Aldosivi busca cerrar con dignidad un torneo adverso, Independiente Rivadavia intentará sostener su gran nivel y llegar afilado a la etapa decisiva.
La diferencia de presente es clara, pero en el fútbol argentino nunca hay garantías.
El Minella será el escenario de un duelo donde uno juega por el orgullo… y el otro por seguir soñando en grande.