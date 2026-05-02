Aldosivi busca su primer triunfo ante un imparable Independiente Rivadavia

El Tiburón recibe este domingo desde las 13.30 a la Lepra mendocina en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular del Apertura.

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Aldosivi recibirá este domingo a Independiente Rivadavia desde las 13.30 en el estadio José María Minella, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con realidades totalmente opuestas.

El equipo marplatense intentará cortar una racha alarmante y conseguir su primer triunfo en el año, mientras que la Lepra llega con el primer puesto asegurado en la Zona A y con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

Un semestre para el olvido en Aldosivi

El presente del Tiburón es crítico. En las 15 fechas disputadas no logró ganar y suma apenas siete puntos, producto de siete empates y ocho derrotas.

El cambio de entrenador —con la salida de Guillermo Farré y la llegada de Israel Damonte— no logró revertir la situación, y el equipo se encamina a cerrar un semestre muy por debajo de las expectativas.

De cara al futuro, el objetivo será claro: mantener la categoría, ya que actualmente se encuentra comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.

Independiente Rivadavia, líder y en racha

En la vereda opuesta aparece un Independiente Rivadavia que vive un presente inmejorable.

El equipo mendocino es líder con 33 puntos y ya tiene asegurado el primer puesto de la Zona A, lo que le permitirá definir de local en los playoffs hasta instancias avanzadas.

Además, atraviesa un gran momento internacional: viene de golear 4-1 a Deportivo La Guaira y mantiene puntaje perfecto en la Copa Libertadores, tras vencer también a Bolívar y Fluminense.

Un partido con objetivos distintos

Mientras Aldosivi busca cerrar con dignidad un torneo adverso, Independiente Rivadavia intentará sostener su gran nivel y llegar afilado a la etapa decisiva.

La diferencia de presente es clara, pero en el fútbol argentino nunca hay garantías.

El Minella será el escenario de un duelo donde uno juega por el orgullo… y el otro por seguir soñando en grande.