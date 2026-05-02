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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 10º
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Rosario Central recibe a un Tigre que se juega todo en el cierre del Apertura

El Canalla, ya clasificado y en gran momento, enfrenta a un Matador en crisis que necesita un milagro para meterse en playoffs.

Hoy 00:00

Rosario Central y Tigre se enfrentarán este domingo desde las 16.00 en el Gigante de Arroyito, en el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura 2026, que marcará el final de la fase regular. 

Dos realidades opuestas

El presente del Canalla es prácticamente ideal. El equipo dirigido por Jorge Almirón ya está clasificado a los playoffs y atraviesa un gran momento, tanto a nivel local como internacional.

Viene de golear 3-0 a Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores, en un partido que tuvo como protagonista a Ángel Di María, quien marcó su primer gol en la competencia. Con un funcionamiento aceitado y variantes ofensivas en alza, Central busca cerrar la fase regular con una nueva victoria.

Tigre, contra las cuerdas

Del otro lado, el panorama de Tigre es totalmente distinto. El equipo de Diego Dabove atraviesa una profunda crisis, con diez partidos sin ganar en el Apertura, y necesita una combinación de resultados para clasificar.

El Matador no depende de sí mismo: debe ganar en Rosario y esperar que se den otros resultados, además de mejorar su diferencia de gol frente a Huracán.

En contraste, su paso por la Copa Sudamericana le dio algo de aire tras vencer a América de Cali, aunque no alcanza para disimular su flojo presente en el torneo local.

Un cierre con mucho en juego

Mientras Rosario Central apunta a terminar lo más alto posible para encarar con ventaja los cruces eliminatorios, Tigre jugará su última carta en busca de un lugar en los octavos.

El contexto marca un claro favoritismo del local, pero la necesidad del visitante puede transformar el partido en un duelo abierto.

Datos del partido

  • Hora: 16.00
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Fernando Echenique
  • Estadio: Gigante de Arroyito

Con objetivos muy distintos, el Canalla y el Matador protagonizarán un partido decisivo en el cierre del Apertura, donde uno quiere confirmar su gran momento y el otro intenta aferrarse a la última esperanza.

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