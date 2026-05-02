Gimnasia y Argentinos se enfrentan en La Plata con la mira en los primeros puestos

El Lobo y el Bicho, ya clasificados a octavos, buscan cerrar la fase regular lo más arriba posible. Juegan este domingo desde las 16 en el Bosque.

Hoy 00:00

Gimnasia y Argentinos Juniors se medirán este domingo desde las 16.00 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la novena fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para definir posiciones en la Zona B.

Ambos equipos ya aseguraron su lugar en los octavos de final, pero llegan con objetivos claros: terminar lo más alto posible para obtener ventajas en los cruces.

Gimnasia quiere escalar posiciones

El equipo dirigido por Ariel Pereyra viene de un valioso triunfo 1-0 ante Belgrano en Córdoba, resultado que le permitió sellar su clasificación.

Actualmente, el Lobo suma 23 puntos y se ubica en el sexto lugar. Tiene margen para escalar hasta el quinto puesto, aunque también podría caer al octavo dependiendo de los resultados.

Para mejorar su posición, deberá ganar y esperar otros resultados, en una definición que se jugará en simultáneo en varias canchas.

Argentinos, con ambición de terminar segundo

Por su parte, Argentinos Juniors llega en gran momento. El equipo de Nicolás Diez acumula 29 puntos y se ubica tercero en la Zona B.

El Bicho viene de dos triunfos importantes, ante Atlético Tucumán y Huracán, y tiene chances de terminar segundo si gana y River no suma de a tres.

Incluso, en caso de no lograr el triunfo, deberá estar atento a Rosario Central, que podría superarlo en la tabla.

Un cierre con mucho en juego

Más allá de la clasificación ya asegurada, el partido será determinante para el armado de los cruces en los playoffs.

La localía y la posición final pueden marcar una diferencia clave en la fase eliminatoria, por lo que ambos equipos saldrán a buscar los tres puntos.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez

Datos del partido

Hora: 16.00

16.00 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Juan Pafundi

Juan Pafundi VAR: Nicolás Lamolina

Nicolás Lamolina Estadio: Juan Carmelo Zerillo

En el Bosque, Gimnasia y Argentinos protagonizarán un duelo con sabor a playoffs, donde cada punto puede ser determinante para lo que viene.