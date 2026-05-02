Racing y Huracán juegan una final por la clasificación a playoffs

La Academia está obligada a ganar en el Cilindro, mientras que el Globo depende de sí mismo para meterse en octavos.

Hoy 05:00

Racing Club y Huracán protagonizarán este domingo un partido decisivo en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en el cierre de la fase regular.

El encuentro, que se disputará desde las 16.00, tendrá clima de final: ambos equipos llegan con la clasificación en juego.

Racing, sin margen de error

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento crítico. Con apenas un triunfo en los últimos siete partidos, la Academia quedó fuera de los puestos de clasificación con 20 puntos, a uno de los últimos que hoy están ingresando.

La ecuación es clara: debe ganar sí o sí para meterse en octavos.

Si empata, dependerá de otros resultados, y si pierde quedará eliminado.

Además, llega con dudas importantes en el equipo, ya que Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa están entre algodones tras ausentarse en el empate ante Caracas por Copa Sudamericana.

Huracán, con ventaja pero bajo presión

El presente del Globo tampoco es ideal, pero tiene una ventaja clave: depende de sí mismo.

El equipo de Diego Martínez necesita ganar para asegurar su lugar en los playoffs sin importar otros resultados. En caso de empate o derrota, deberá mirar de reojo lo que suceda con Tigre y Sarmiento.

Llega golpeado tras la caída ante Argentinos Juniors, en un semestre irregular que lo mantiene en zona de clasificación pero sin margen para relajarse.

Un partido que vale una clasificación

El contexto convierte al duelo en una verdadera final anticipada. Racing, con el respaldo de su gente, intentará revertir su mal momento y evitar una eliminación que sería un golpe duro.

Huracán, en cambio, buscará aprovechar la presión del rival para dar el golpe en Avellaneda y sellar su pase.

Datos del partido

Hora: 16.00

16.00 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer VAR: Yamil Possi

Yamil Possi Estadio: Presidente Perón

Con los playoffs en juego, el Cilindro será escenario de un choque cargado de tensión, donde uno puede salvar el semestre y el otro quedar al borde del abismo.