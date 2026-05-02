Belgrano recibe a Sarmiento en un duelo clave para cerrar la fase regular

El Pirata, ya clasificado, busca mejorar su imagen, mientras que el Verde necesita ganar y esperar otros resultados para soñar con los playoffs.

Hoy 00:00

Belgrano de Córdoba y Sarmiento de Junín se enfrentarán este domingo desde las 16.00 en el estadio Julio César Villagra, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en el cierre de la fase regular.

El encuentro tendrá en juego objetivos distintos: el local ya aseguró su lugar en los octavos de final, mientras que la visita está obligada a ganar y depender de otros resultados.

Belgrano, clasificado pero en deuda

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski ya sacó boleto a los playoffs, aunque llega con algunas dudas desde lo futbolístico.

La reciente derrota ante Gimnasia, sumada a una producción ofensiva limitada —apenas 13 goles en 15 partidos—, marcan un presente irregular que el Pirata buscará revertir antes de los cruces eliminatorios.

Sarmiento se juega la última ficha

Del otro lado, Sarmiento llega con la ilusión intacta, aunque con un panorama complejo.

El equipo de Facundo Sava viene de una victoria clave ante Tigre, pero sigue dependiendo de otros resultados para clasificar. Necesita ganar en Córdoba y esperar que Tigre no sume de a tres y que Racing no gane su partido.

Además, el Verde afrontará el compromiso con una baja sensible: Juan Manuel Insaurralde no estará por suspensión, aunque recupera a su referente ofensivo, Pablo Magnín.

Todo o nada para el Verde

Sarmiento es el equipo con menos chances matemáticas de meterse en los playoffs dentro de los que aún tienen posibilidades, por lo que deberá hacer su parte y esperar una combinación favorable.

Belgrano, en tanto, buscará cerrar la fase regular con una mejor imagen y llegar con confianza a la próxima instancia.

Datos del partido

Hora: 16.00

16.00 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Andrés Gariano

Andrés Gariano VAR: Fernando Espinoza

Fernando Espinoza Estadio: Julio César Villagra

Con realidades diferentes, pero con mucho en juego, el duelo en Córdoba será otro de los focos de atención en la definición del Apertura.